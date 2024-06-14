ロックマンエグゼN1バトル

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ロックマンエグゼN1バトルBANDAIバンダイ WanderSwanワンダースワン動作確認済みです。状態は写真にてご確認ください。保存状態は良好と思いますが、素人保管の中古品であることをご了承ください。値下げ交渉は今のところ考えていません。