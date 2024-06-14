Nintendo Switch　ニンテンドースイッチ本体⑥

ニンテンドースイッチ中古品です。綺麗に拭いて送りますが指紋跡、液晶傷等、気になる神経質な方は御購入をお控え下さい。商品状態は画像より御確認ください。お届けする商品は以下となります。「状態表示のないものは中古品です。」・NintendoSwitch本体(ガラスフィルムが貼って有ります。画面は非常に綺麗です。背面→非常に綺麗な状態です。)・ジョイコン左右【非常に綺麗な状態です。】・ドック・ストラップ2本・HDMIケーブル・充電器・グリップ・箱となります。※ソフトを御用意いただければすぐに遊べるセットとなっています。※箱が不要な方、コメントより御購入前に御連絡ください。800円値下げいたします。その他の記載にない付属品はつきません。値下げ❌動作確認済(ジャンク品ではありません)本体は、初期化して送付致します。発送は基本的に当日より、翌日に発送を行います。本体シリアルナンバー 「XKJ10015450363」



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