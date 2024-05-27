進撃の巨人 全巻セット　1巻〜34巻

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進撃の巨人の全巻セットです。本屋で新品購入後、日の当たらない本棚で保管しておりました。古い巻になるにつれて上部のみ若干の日焼けがみられますが、ほとんどが一読したのみなので中古品としては全体的に良好な状態です。ほとんど目立ちませんが第1巻の側面に黄色のマーカーのような汚れがありました。（写真4枚目）よろしくお願いいたします。