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オカリナアルトC OCR-AC5W
商品番号 Y52867501895
商品名

オカリナアルトC OCR-AC5W
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔入手してほとんど使用していません。状態は良いと思いますが、中古品にご理解頂けるかたのみでお願い致します。音域A～f'''、C調子付属品は写真にあるものが全てです。種類···オカリナレベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/stage426797.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture62241.html
http://narcologia.ru/goods/preference990638.html
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