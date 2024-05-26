オカリナアルトC OCR-AC5W

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商品詳細
昔入手してほとんど使用していません。状態は良いと思いますが、中古品にご理解頂けるかたのみでお願い致します。音域A～f'''、C調子付属品は写真にあるものが全てです。種類···オカリナレベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/stage426797.html
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