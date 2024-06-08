浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局

【お値下げ不可です】ずっしり重い大型本です。送料もかかりますのでお値下げはご勘弁を〜！昭和53年発行『浦野理一 現代日本のきもの』定価12,000円目次と解説以外はすべてカラー写真なので、着物の色や質感もよくわかります。モデルさんも豪華です。司葉子さん、吉永小百合さん、山本純子さん、中井貴恵さん、佐藤友美さん、音無美紀子さん、三林京子さん、二宮さよ子さん、小山明子さん…他には梨園の奥様方も。ビニールのカバーが元々かけられています。目立った傷や汚れはありませんが、40年以上前の本なので、ビニールのカバーもそれなりに古びています。



現代日本のきもの (1978年)



現代日本のきもの 浦野理一 文化出版局 着物 写真集 茶事 着付け【ウ ...



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グラビア集『浦野理一現代日本のきもの」 : 丘の上から通信



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2023年最新】現代日本のきもの 浦野の人気アイテム - メルカリ



現代日本のきもの (1978年)



着物 現代日本のきもの 浦野理一 文化出版局 夏目雅子(工芸)｜売買され ...



浦野理一著「現代日本のきもの」 | きもの男子通信



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浦野理一著「現代日本のきもの」 | きもの男子通信



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