  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
商品番号 T65024255441
商品名

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【お値下げ不可です】ずっしり重い大型本です。送料もかかりますのでお値下げはご勘弁を〜！昭和53年発行『浦野理一　現代日本のきもの』定価12,000円目次と解説以外はすべてカラー写真なので、着物の色や質感もよくわかります。モデルさんも豪華です。司葉子さん、吉永小百合さん、山本純子さん、中井貴恵さん、佐藤友美さん、音無美紀子さん、三林京子さん、二宮さよ子さん、小山明子さん…他には梨園の奥様方も。ビニールのカバーが元々かけられています。目立った傷や汚れはありませんが、40年以上前の本なので、ビニールのカバーもそれなりに古びています。
http://narcologia.ru/goods/waveform908717.html
http://narcologia.ru/goods/message929527.html
http://narcologia.ru/goods/assessor595703.html

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
現代日本のきもの (1978年)

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
現代日本のきもの 浦野理一 文化出版局 着物 写真集 茶事 着付け【ウ ...

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
現代日本のきもの 浦野理一 文化出版局 着物 写真集 茶事 着付け【ウ ...

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
現代日本のきもの 浦野理一 文化出版局 着物 写真集 茶事 着付け【ウ ...

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
グラビア集『浦野理一現代日本のきもの」 : 丘の上から通信

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
グラビア集『浦野理一現代日本のきもの」 : 丘の上から通信

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
2023年最新】現代日本のきもの 浦野の人気アイテム - メルカリ

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
現代日本のきもの (1978年)

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
着物 現代日本のきもの 浦野理一 文化出版局 夏目雅子(工芸)｜売買され ...

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
浦野理一著「現代日本のきもの」 | きもの男子通信

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
着物 現代日本のきもの 浦野理一 文化出版局 夏目雅子(工芸)｜売買され ...

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
グラビア集『浦野理一現代日本のきもの」 : 丘の上から通信

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
浦野理一著「現代日本のきもの」 | きもの男子通信

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
浦野理一著「現代日本のきもの」 | きもの男子通信

浦野理一　現代日本のきもの　大型本　写真集　文化出版局
2023年最新】現代日本のきもの 浦野の人気アイテム - メルカリ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru