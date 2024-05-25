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神道夢想流 杖道教範 杖道25代師範 清水隆次監修 中嶋浅吉 神之田常盛 共著
商品番号 D61952420427
商品名

神道夢想流 杖道教範 杖道25代師範 清水隆次監修 中嶋浅吉 神之田常盛 共著
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 17,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。カバーに一部破れがございます（写真５枚目）。外函に少しヤケ？くすみ？のようなものが見られますが、40年前の本にしては比較的綺麗な状態です。中にシミ、折れはなく綺麗な状態です。貴重な本なので、この機会にご購入をご検討下さい。状態は写真でご確認いただき、納得していただける方のご購入宜しくお願い致します。この度送らせていただくものは写真の物が全てになります。著者中嶋浅吉、神之田常盛出版社日貿出版社頁数352頁1982年第2版トラブル防止の為、少しでも不安に感じられる場合や、完璧な商品をお望みの方、商品状態に神経質な方のご購入はお控え下さい。状態の説明は出来るだけ明確にお伝えできるよう努めてますが、表現や感じ方には個人差があり、また見落としなどもある場合がございます。中古品である事をご理解の上購入をご検討ください。こちらの商品は即購入していただいて構いません。発送可能予定日はプロフィールに載せてありますので、ご覧頂き、了承いただけましたらご購入下さい。ご検討、お問い合わせもお待ちしております。また、色々なものを定期的に出品中です。ぜひ、他の出品もご覧ください！フォローも歓迎してます！！宜しくお願い致します。杖技実技貴重古書武術武道剣道
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