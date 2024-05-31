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SEVENTEEN ジョシュア ヘンガレ HMV特典 トレカ
商品番号 T95325307372
商品名

SEVENTEEN ジョシュア ヘンガレ HMV特典 トレカ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョシュアのヘンガレHMV特典トレカ、第1弾と第2弾のセットになります。・即購入⭕️・スリーブ+硬質ケース+防水対策をし、できる限り綺麗な状態で発送させていただきます。入手当初よりスリーブに入れ大切にファイル保管をしていたものになります。裏面に初期難があります。（3枚目参照。分かりやすいように⚪︎で囲っています。）そのほか目立った傷はありませんが、海外製品、素人管理のためご了承ください。#SEVENTEEN#セブンティーン#セブチ#ヘンガレ#HMV#HMV特典
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