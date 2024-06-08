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看護管理学学習テキスト第3版6冊セット　2023年版
商品番号 C81822196555
商品名

看護管理学学習テキスト第3版6冊セット　2023年版
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 10,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

認定看護管理者教育課程ファーストレベルのために購入しました。最新の2023年版です。書き込み等なく、とてもきれいです。これから受講される方、いかがでしょうか。第1巻ヘルスケアシステム論　定価2600円（税抜）第2巻看護サービスの質管理　定価4200円（税抜）第3巻人材管理論　定価4000円（税抜）第4巻組織管理論　定価3500円（税抜）第5巻経営資源管理論　定価3600円（税抜）別巻看護管理基本資料集　定価4300円（税抜）定価合計　24200円（税込）その他出品中の書籍と同梱可能です。その際重量やサイズが大きくなりますので、同梱によるお値下げはいたしません。また、値下げ交渉はご遠慮願います。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln535802.html
http://narcologia.ru/goods/choice234585.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless358259.html
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