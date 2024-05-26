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「冨樫義博展 -PUZZLE-」公式図録
商品番号 H34969126786
商品名

「冨樫義博展 -PUZZLE-」公式図録
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

「冨樫義博展-PUZZLE-」公式図録公式図録には会場で展示される原画や描きおろしイラストを多数収録！３作品15キャラクターの描きおろしキービジュアルイラストを使用したカバーが魅力的な一冊です。判型：A4サイズ　ページ数：カバー+表紙+中面176Ｐ　仕様：ソフトカバーHUNTERXHUNTER冨樫展冨樫義博展幽遊白書レベルE#冨樫義博#冨樫義博展#幽遊白書#レベルE#HUNTER×HUNTER#ハンターハンター
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