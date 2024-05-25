BOYNEXTDOOR テサン トレカ yizhiyu3.0 namil

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商品詳細
中国ラキドロのテサンのトレカ2枚です。スリーブ+硬質ケース+水濡れ防止での発送左)Namilmusicny右)yizhiyu3.0yzywithfans⚠︎あくまでも自宅・素人保管となります。⚠︎特に海外製品は初期難がある場合があります。気になる方はご購入をお控えください。BOYNEXTDOORBND中華中国ボネクドボイネクボネクボネド태산TAESANテサンPCphotocard
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