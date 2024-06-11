buffet crampon バレル R13 65mm

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商品詳細
R13の65ミリのバレルです。息がスムーズに入り抵抗感少なめだと思います。イヴェットシェーファーに付けて音程は安定し響きも良くなりました。楽器を買い替えたので出品します。外観はクスミはありますが、割れなどのダメージはありません。刻印は薄くなって見えにくくなっています。R13の刻印が無い時代のバレルです。今の上位機種が無いので良い木が使われていたはずです。現状品でのお渡しとなりますので、画像をご覧になり、ご了承いただける方のみお取引をお願いします。プチプチで巻いて発送します。#クランポン#R13#ヴィンテージアクセサリー・パーツ...その他レベル...上級者
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