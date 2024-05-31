RPG製作ノート making of madara コンプコレクション

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マル勝ファミコン編集部特別編集RPG製作ノートmakingofmadaraコンプコレクション暗所にて保管しておりましたが経年劣化によるヤケ、カバーの破れが少しあります。状態は写真のとおりですが、不明点がある場合は必ずご購入前にご確認をお願いいたします。長年この作品を好きで追いかけていましたが、諸事情により手放します。大切にしてくださる方へ譲れたらと思います。※素人検品のため、見落としがある場合がございます。完璧なものをお求めの方、神経質な方は御遠慮ください。#魍魎戦記MADARA#田島昭宇