VISIONAIRE PLAY SONY 39

VISIONAIREPLAYcollaborationwithSONY39「ムーブメント=動き」をテーマにディレクションされた特集されたエディションになります。表紙はNickKnight(ニック・ナイト)が撮影したブランコに乗るKateMoss(ケイト・モス)。角度を変えると動いているように見える仕様です。本書はプレステなどのゲーム機などを製作しているSONYとのコラボレーションエディションです。16冊16人のアーティストによる動画作品をプレステ2をモチーフにした特製ケースに16冊のパラパラ漫画で表現しています。(参加アーティスト)NickKnight、Spikejonze、ImaginaryForcesAndGregLynn、PeterLinobergh、DarrenAronofsky、SnorriBros.WongKarWai、CraigMcDean、PedroAlmodovar、MarioTestino、Stevenklein、RomanSigner、KarlLagerfeld、BazLuhrmannStevenMeisel、TonyOursler※限定4,000部で、こちらはDEISPLAYサンプルとしてお譲りしてもらいました。(出版元)VISIONAIREPUBLISHING 2002年出版(サイズ)w7.5cm×d28cm×h37cm



