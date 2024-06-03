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旧 カルビー プロ野球カード 巨人 長島
商品番号 X85088297611
商品名

旧 カルビー プロ野球カード 巨人 長島
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 8,200 円
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商品詳細

子供の頃集めていたものです。随分昔のものですので、ファイルに入れてましたが、劣化などあると思います。ご了解の上ご購入ください。ジャンル（スポーツ選手）···野球
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