【希少】海外版　ポケモン　ダイヤモンドパール ニンテンドーDS

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商品詳細
★送料無料★匿名配送韓国版ポケットモンスターポケモン ダイヤモンドパール ニンテンドーDSソフト古い商品なので接点復活を施しております。日本の3DSLLにて起動確認済み。前ユーザーのデータが残ってます。気になる方は初期化願います。よろしくお願い致します☺︎
http://narcologia.ru/goods/sci-fi729947.html
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