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★希少初版帯付完結小池桂一SPINOZA スピノザset KEICHIKOIKE
商品番号 C49077384622
商品名

★希少初版帯付完結小池桂一SPINOZA スピノザset KEICHIKOIKE
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 16,928 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SPINOZAⅠ＆Ⅱセット　昭和61年発行初版帯付き【サイズ】縦約17.9×横約13.3×厚み約1.6cm【仕様】ハードカバー【ISBN】4-87893-125-6　　　　4-87893-126-4【商品状態】素人による長期間保管、経年劣化また、輸送の際に若干のスレや汚れが付着する場合がございます。表紙に若干の汚れがございます。※巻末に書き込みがございます。写真をアップしてありますので確認お願い致します。他にも多数出品しておりますので宜しければ→#GM36よりご覧下さい。#GM36#小池桂一#moebius#大友克洋#メビウス#GM36
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