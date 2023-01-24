ViViZ KCON Japan 2023 トレカ UMJI

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商品詳細
KCONJapan2023#トレカ UMJIです！硬質ケースに入れて、発送させて頂きます。GFRIENDViViZYERIN
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2023年5月のKCON JAPAN 2023にも出演が決定したので''声量がえぐすぎるウナちゃん''と''カッコよすぎるブレイクダンス''を振り返りましょうの会 #viviz #eunha #ウナ #sinb #シンビ #umji #オムジ #kcon2022
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2023年5月のKCON JAPAN 2023にも出演が決定したので''声量がえぐすぎる ...
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2015 >>> 2023 / Umji ver. #viviz #ビビジ #umji #オムジ #unite ...
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