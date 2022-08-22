早い者勝ち!大幅値引き中!ニンテンドー3DS

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商品詳細
暫く使ってない期間がありましたので、久しぶりに使用したら問題なく使用出来ました。箱や説明書、充電器なども可能な限り取っておいたので、状態は凄く良いと思います。ただしあくまでも、個人保管のため、神経質な方や細かい方の購入はご遠慮下さい。質問がある方は購入前にお願いします。color:レッドゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ大幅値引き中!9999円→7499円#任天堂#Nintendo
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