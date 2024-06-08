Claude Lakey 4*4 アルトサックスマウスピース

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ClaudeLakey(クラウドレイキー)の4*4アルトサックスハードラバーマウスピースになります。●型番：4*4●用途：アルトサクソフォン用ご使用頂ける方へお譲りさせて頂きますのでご検討の程、よろしくお願いします。
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