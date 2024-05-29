イタリア　シエナ　パリオ祭り　珍しい洋書

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商品詳細
本の題「ThePalioanditsImage」2001年発行、イタリア シエナにある、世界最古の銀行、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行専用のスペシャル エディションの珍しい本です。シエナのパーリオ（PaliodiSiena）という伝統競馬行事の説明やシエナの歴史・文化・美術について575ページに渡って書かれています。中身は非常に綺麗ですが、外装は保管跡があります。また10枚目の写真の通り，一箇所角近くがやや剥がれている箇所があります。非常に重量感のある本です。サイズは約33cm、24.5cm、4.5cmです。海外のネット書店では中古がドル125-140(約16000円、配送料別)で売られているようです。
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