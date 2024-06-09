@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray

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【作品内容】2021年、コロナ禍であってもライブエンターテインメントの楽しさを、興奮を、観客の皆様と分かち合いたい！という想いから、俳優が立ち上がり自ら企画プロデュースした野球×エンターテインメント『ACTORS☆LEAGUE2021』。新たなプロジェクトのひとつとして、俳優・黒羽麻璃央プロデュースの『ACTORS☆LEAGUEinBaseball2022』が8月22日、東京ドームに帰ってきた！【BLACKWINGS】の監督にEXILE/EXILETHESECONDの橘ケンチが、【DIAMONDBEARS】の監督にはNONSTYLEの井上裕介が新たに就任。両チームの監督によるエンターテインメントな采配で、野球を愛する舞台俳優たちの真剣勝負をさらに盛り上げる！！オープニングアクトとしてZIPANGOPERA、ゲスト解説は三浦宏規とおばたのお兄さんが担当。日本を元気にする「新感覚エンターテインメントショー」、再び開幕！！【収録内容】・DISC1：試合（ACTORS☆LEAGUEinBaseball2022atTOKYODOME）・DISC2：スペシャルコンテンツ ★試合直前・直後の裏側を公開！スペシャルメイキング★ ・バックステージ＆出場者コメント（※選手ほか一部の出場者） ・ゲスト解説【三浦宏規・おばたのお兄さん】カメラ（※ダイジェスト） ・猫＆助っ人【高橋健介】カメラ（※ダイジェスト） ★熱戦直後の感極まった選手を直撃！ヒーローインタビュー★ ・BLACKWINGSキャプテン【黒羽麻璃央】 ・DIAMONDBEARSキャプテン【和田琢磨】ファインプレー賞 ・BLACKWINGS【西川俊介】フェアプレー賞 ・BLACKWINGS【丘山晴己】ハッスル賞 ・BLACKWINGS【有澤樟太郎】ビアボール賞 ・DIAMONDBEARS【鳥越裕貴】MVP