  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
商品番号 R77294888214
商品名

@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【作品内容】2021年、コロナ禍であってもライブエンターテインメントの楽しさを、興奮を、観客の皆様と分かち合いたい！という想いから、俳優が立ち上がり自ら企画プロデュースした野球×エンターテインメント『ACTORS☆LEAGUE2021』。新たなプロジェクトのひとつとして、俳優・黒羽麻璃央プロデュースの『ACTORS☆LEAGUEinBaseball2022』が8月22日、東京ドームに帰ってきた！【BLACKWINGS】の監督にEXILE/EXILETHESECONDの橘ケンチが、【DIAMONDBEARS】の監督にはNONSTYLEの井上裕介が新たに就任。両チームの監督によるエンターテインメントな采配で、野球を愛する舞台俳優たちの真剣勝負をさらに盛り上げる！！オープニングアクトとしてZIPANGOPERA、ゲスト解説は三浦宏規とおばたのお兄さんが担当。日本を元気にする「新感覚エンターテインメントショー」、再び開幕！！【収録内容】・DISC1：試合（ACTORS☆LEAGUEinBaseball2022atTOKYODOME）・DISC2：スペシャルコンテンツ　★試合直前・直後の裏側を公開！スペシャルメイキング★　・バックステージ＆出場者コメント（※選手ほか一部の出場者）　・ゲスト解説【三浦宏規・おばたのお兄さん】カメラ（※ダイジェスト）　・猫＆助っ人【高橋健介】カメラ（※ダイジェスト）　★熱戦直後の感極まった選手を直撃！ヒーローインタビュー★　・BLACKWINGSキャプテン【黒羽麻璃央】　・DIAMONDBEARSキャプテン【和田琢磨】ファインプレー賞　・BLACKWINGS【西川俊介】フェアプレー賞　・BLACKWINGS【丘山晴己】ハッスル賞　・BLACKWINGS【有澤樟太郎】ビアボール賞　・DIAMONDBEARS【鳥越裕貴】MVP
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful170651.html
http://narcologia.ru/goods/stealth491176.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei59071.html
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray | アベマショッピング
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 【ブルーレイ】 ｱｸﾀｰｽﾞﾘｰｸﾞｲﾝﾍﾞｰｽ ...
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray | アベマショッピング
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
通販・価格比較 ACTORS LEAGUE in baseball 2022 BluRay elhalcon.com.ni
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray | アベマショッピング
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
Amazon | ACTORSLEAGUE in Baseball 2022 予約特典 | アイドル・芸能人 ...
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORS☆LEAGUE in Games 2022 Blu-ray | アベマショッピング
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
黒羽麻璃央プロデュース「ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022」配信の ...
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022Blu-ray20個-
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORS☆LEAGUE 2022 ／ アクターズ☆リーグ 2022 公式ホームページ
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2022(解説者) | RAY FUJITA OFFICIAL ...
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
黒羽麻璃央プロデュース 野球×エンターテインメントショー『ACTORS ...
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
キズあり】 ACTORS LEAGUE in Baseball 2022 クリアカード 立石...
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
lovelani.com - ACTORS☆LEAGUE in Games 2022 アクターズリーグ ...
@ ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022 Blu-ray
ACTORSLEAGUE inBaseball 2022 Blu-ray - slpg.city

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru