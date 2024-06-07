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クシシトフ・ポミアン「コレクション　趣味と好奇心の歴史人類学」1994
商品番号 Q60964322556
商品名

クシシトフ・ポミアン「コレクション　趣味と好奇心の歴史人類学」1994
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

クシシトフ・ポミアン「コレクション　趣味と好奇心の歴史人類学」、平凡社、1994年第２刷、帯付き。背が少し色ヤケしています。外カバーが白を基調とするため、ややくすみ感があります。天部にかすかにシミがあります(画像８)。内部は書き込みもなく、きれいな状態です。#クシシトフ・ポミアン#「コレクション」#歴史学#美術館#博物館#現代思想
http://narcologia.ru/goods/perforce670265.html
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クシシトフ・ポミアン「コレクション　趣味と好奇心の歴史人類学」1994
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１９９４年　マジ・シャンベルタン　ドメーヌ アンリ ルブルソー

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