クシシトフ・ポミアン「コレクション 趣味と好奇心の歴史人類学」1994 ...

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商品詳細
クシシトフ・ポミアン「コレクション 趣味と好奇心の歴史人類学」、平凡社、1994年第２刷、帯付き。背が少し色ヤケしています。外カバーが白を基調とするため、ややくすみ感があります。天部にかすかにシミがあります(画像８)。内部は書き込みもなく、きれいな状態です。#クシシトフ・ポミアン#「コレクション」#歴史学#美術館#博物館#現代思想
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クシシトフ・ポミアン
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