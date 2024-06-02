口腔インプラント臨床における予防歯科 [新品]

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インプラント専門医 インプラント専門歯科衛生士 認定更新しました ... インプラント専門医 インプラント専門歯科衛生士 認定更新しました ...



株式会社 医療情報研究所 | Dr.添島の「究極の予防歯科イズム」 ～患者 ... 株式会社 医療情報研究所 | Dr.添島の「究極の予防歯科イズム」 ～患者 ...



公益社団法人 日本口腔インプラント学会 関東・甲信越支部 - 第9回学術 ... 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 関東・甲信越支部 - 第9回学術 ...



20年間失敗なし。世界基準インプラント｜｢歯周病｣と｢インプラント｣の松 ... 20年間失敗なし。世界基準インプラント｜｢歯周病｣と｢インプラント｣の松 ...

「口腔インプラント臨床における予防歯科長期安定のための診断と術後管理」定価15400円新品、未使用品(値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※既に定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容口腔衛生学の側面からのインプラント療法による予防歯科の考え方を網羅。インプラントがもたらす健康長寿！！インプラント臨床は、その機能性や安全性から世界的に普及し、新たな歯科の臨床分野として確立している。すなわち、単なる欠損歯列の回復だけでなく、口腔機能低下症や全身の廃用性症候群等の予防、さらには全身の栄養状態の改善にも役立っており、高齢社会の歯科医療の分野として欠かせないものとなっている。本書では、インプラント臨床の基本はもちろん、口腔衛生学の側面からのインプラント療法による予防歯科の考え方、診断と臨床、メインテナンス、さらにはオーラルケア関連までを紹介する。今後の歯科医療の裾野を拡大し、国民から信頼され、求められる歯科医療を提供するための一助になれば幸いである。