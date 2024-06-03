【新品未開封】デジモンアナライザー

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商品詳細
・デジモンアナライザー(新品未開封)【商品の状態】画像が全てとなっております。■当時品の為パッケージのダメージがございます。【箱スレ、やけ、テープの黄ばみ、シミ、破れ、曲がり、へこみ、値札シール、跡等】■約60段ボールにて梱包させて頂き発送させて頂く予定です。■未使用品の為、動作確認はしておりません。万が一初期不良があった場合、当方はご対応できません。ノンクレーム、ノンリターンをご了承の頂いた上、ご購入下さいますようお願い致します。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。#デジモンアドベンチャー#デジモン#デジタルモンスター#デジモンアナライザー#デジヴァイス
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