AMURO JET モデルプレーン

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商品詳細
AMUROJETモデルプレーン安室奈美恵さんがデコレートされたJTAの機材のモデルプレーンです。組み立てて玄関に飾っていましたので、埃をかぶっておりましたが、出来る限りはきれいにしました。シリアルナンバーも入ったものになります。#AMUROJET#安室奈美恵
http://narcologia.ru/goods/Taipei520671.html
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