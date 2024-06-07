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AMURO JET モデルプレーン
商品番号 T98620471572
商品名

AMURO JET モデルプレーン
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AMUROJETモデルプレーン安室奈美恵さんがデコレートされたJTAの機材のモデルプレーンです。組み立てて玄関に飾っていましたので、埃をかぶっておりましたが、出来る限りはきれいにしました。シリアルナンバーも入ったものになります。#AMUROJET#安室奈美恵
http://narcologia.ru/goods/Taipei520671.html
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