氷室京介　POSTSCRIPT Blu-ray BOX

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商品詳細
一度だけ再生、視聴しました。写真にあるものが全てになります。よろしくお願い致します。////////////////////////////////////////////////////////////////氷室京介の6年間の密着ドキュメンタリートータル6時間以上のインタビューを元に構成された本作品。6年に渡り撮り溜めてきた貴重な映像全４部作と劇場版を収録した豪華Blu-ray4枚組特典DISCには、氷室京介60周年記念イベント「KYOSUKEHIMURO60THANNIVERSARYONLINEHANABILIVE“DISTANCE”」を特別収録
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