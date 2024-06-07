【シェイクスピア11冊セット】岩波文庫　ハムレット、ロミオとジュリエット、リア王

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★本品はシェークスピアの厳選岩波文庫10冊とフランソワ・ラロックの「シェイクスピアの世界」の計11冊セットです。古くからある本と新しく購入した本が混ざっています。中古品でございますので細かい点はご了承下さい。#みっちゃんの小説 で検索！#みっちゃん古書シリーズ で検索！除菌後発送していますのでご安心ください。梱包も防水対策を丁寧に行っています。←1番こだわっています。★セットでのご購入のみになります。 個別での対応は致しておりません。【定価合計￥9,427】★コメント無しで即購入OKです。★24時間以内の匿名配送を基本にしています。◎「ヴェニスの商人」中野好夫◎「ジュリアス・シーザー」中野好夫◎「お気に召すまま」阿部知二◎「十二夜」小津次郎◎「ハムレット」野島秀勝◎「オセロウ」菅泰男◎「リア王」野島秀勝◎「マクベス」木下順二◎「ソネット集」高松雄一◎「ロミオとジュリエット」平井正穂◎「シェイクスピアの世界」石井美樹子/ラロック,F.(フランソワ)エリザベス朝に演劇の黄金時代を築いた天才劇作家シェイクスピア。妖精や亡霊の息づく16世紀末のロンドンを舞台に、名作の魅力を語り、そこに秘められた謎を解き明かす。知の再発見双書でカラー写真満載。資料篇も充実。シェイクスピア入門のガイドブックとして、これ以上最適な本は他にはない。#ヴェニスの商人#リア王#ハムレット#オセロウ#ジュリアス・シーザー#お気に召すまま#十二夜#ロミオとジュリエット#ソネット集#マクベス#シェイクスピアの世界#シェイクスピアW#シェイクスピア_W#本#日本文学#随筆#外国文学#文学#創元社#WilliamShakespeare#William_Shakespeare#野島秀勝#菅泰男#中野好夫#阿部知二#平井正穂#小津次郎#石井美樹子#ラロック・フランソワ