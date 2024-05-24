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meinl dragon china 20
商品番号 O30859191958
商品名

meinl dragon china 20
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,344 円
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商品詳細

meinldragonchina20こちらのシンバルはおそらく90s前半に製造されたと思われるマイネルのドラゴンシリーズのチャイナシンバルです。センターホールが中心からズレております。その他、キズが見られますが、音に影響は感じられませんでした。ハンマリングも荒々しく音もオリエンタルな感じでわたしは大好きでした。セイビアンのラディアなんかと相性良さげな気もします。先述の通りキズとホールのズレがある為、お安く出品させて頂きます。どなたかお使いください。重さは2101gです。
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