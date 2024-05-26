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商品詳細
「歯科審美学」一般社団法人日本歯科審美学学会 編永松書店7,900円（税込）新品で購入し丁寧に一読しました。審美を勉強したい方にはおすすめです。明らかな折れ、汚れなどはなく、とても綺麗な状態ではありますが、中古品であることを了承済みの方のみご購入宜しくお願いします。#歯学 #審美歯科 #一般歯科
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