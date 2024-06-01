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BTS 2014 DIARY ジョングク トレカ JUNGKOOK
商品番号 D26099810699
商品名

BTS 2014 DIARY ジョングク トレカ JUNGKOOK
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

600個限定のダイアリーのトレカです。大変貴重な物です。他は綺麗な状態かと思いますが1度人の手に渡った物ですので中古という事をご理解下さい。韓国製品なので初期難等見落としている場合がございます。神経質な方のご購入はご遠応くださいませ。貰ってからすぐバインダーに保存していた美品です！スリーブ＋硬質ケース＋防水で発送致します(ˊᵕˋ)#BTS#防弾少年団#バンタン#ナムジュン#RM#ソクジン#ジン#JIN#ユンギ#SUGA#ホソク#ホビ#J-HOPE#ジミン#JIMIN#テヒョンテテ#V#ジョングク#JUNGKOOK#花様年華BE#ミニフォト#トレカ#フォト
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