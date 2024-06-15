プレイステーション5本体 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型

動作良好、プレイステーション5CFI-1000A01ディスクドライブ搭載型です。付属品は全て揃っております。全体的に良好、状態の良い個体ですが、使用に伴う傷がございます。写真では分かりづらいですが、本体正面の黒い光沢部分に線キズがございます。また、本体白カバーに小傷が幾つかございます。動作は全く問題ございません。9月10日時点でのゲームプレイにて動作確認済みです。ファンの音も正常です。付属品PS5本体、外箱(やや痛みあり)、マニュアル、電源ケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル、スタンド、コントローラー本品は動作良好本体ですが個人所有品です。新品の様な美品を期待なさる方はご注意下さい。中古品に対するご理解のある方のみ、ご購入をお願い致します。



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