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【未使用】Cartier カルティエ　しおり　ブックマーク　ノベルティ　非売品
商品番号 X48040249578
商品名

【未使用】Cartier カルティエ　しおり　ブックマーク　ノベルティ　非売品
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルティエのしおりです。撮影の為に開封しましたが、未使用品です。自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願いします。
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