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FANTASY BOYS 直筆サイン入りアルバム QRカード ソンミン
商品番号 V85107277472
商品名

FANTASY BOYS 直筆サイン入りアルバム QRカード ソンミン
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,659 円
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商品詳細

直筆サイン入りアルバムQRカード(未使用)※ランダムトレカは付きませんEVERLINEの通販で購入したものです。裏面に若干のインク汚れあり海外製品のため、細かい点を気にされる方はご遠慮ください。濡れ対策のうえ発送いたします。即購入OK直筆サインアルバムCDエバラパンボソパンソウルミンソハンビンリンチージュンウォンヒカルヒカリソンミンウソクヒョンテケイダンギュレ少年ファンタジー
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