NINTENDO SWITCH ネオンカラー

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商品詳細
ニンテンドースイッチ型式：HAD-S-KABAA(JPN)色 ：ネオンカラー2020年6月に新品で購入しほぼTV接続でプロコンで操作。たまに室内で携帯モードで使用と外には持ち出しておらずまた画面に保護フィルムを貼り付けておりジョイコンと本体にはプラ製のカバー取り付けていましたので細かいスレや傷はありますが、目立った傷や不具合などはありません。（詳細は写真をご参照ください）付属品はすべて揃っており使用感はありますが画面保護シートプラ製のカバー有線LANアダプター（バファローLAU4-U3-AGTE）128GBSDカード（本体に差込済み）もおつけしておきます。初期化してアルコール除菌済み。タバコ、ペット無し#任天堂#NintendoNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA
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