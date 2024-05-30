【美品】PS4本体 2200AB02　すぐ遊べるセット　グレイシャー・ホワイト



PlayStation 4 グレイシャー・ホワイト 500GB (CUH-2200AB02)【メーカー生産終了】



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PlayStation 4 グレイシャー・ホワイト 500GB (CUH-2200AB02)【メーカー生産終了】

PlayStation4本体とコントローラーと付属品とモンハンソフトのすぐ遊べるセットです。⬛︎詳細カラー：グレイシャー・ホワイト型番：CUH-2200AB02HDD容量：500GB⬛︎付属品本体（封印有）純正コントローラー（ホワイト）HDMIケーブル電源ケーブルコントローラー充電用USBケーブル（汎用品）⬛︎状態：美品全体的に目立つ傷などはなく、とても綺麗なお品です。封印シールも残っていますので、分解はされていません。一部だけ角に欠けがございます（写真有）⬛︎発送ヤマト運輸の宅急便を予定しています。購入日もしくは翌日には発送します。■梱包本体とコントローラーはプチプチ封筒に包んで、ダンボールに入れます。■お得意様フォロー割■新規でフォローいただけましたら100円値引きさせていただきますので、コメントよりお知らせください。フォロワーの方も同様にコメントいただけましたら、100円値引きさせて頂きます。■おまとめ割■2点 ：200円引き3点 ：500円引き5点以上：1000円引き#ソニー#ゲーム#本体#PlayStation4#PS4#プレステ4#ホワイト#グレイシャーホワイト#500GB#2200#AB02