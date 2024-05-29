イミンホ　相続者たち　Blu-ray BOX1.2

イ.ミンホさん相続者たち ブルーレイBOX1.2セットです。こちらはDVDではありません…シュリンクは全て外さずに保管していた為 パッケージはとても綺麗です。ディスクは1度再生していますが 目立った傷はありません。付属品は全て揃っています。ブックレット裏表紙の角に少し捲れがあります。初期傷とご了承下さい。写真7.9写真でご確認をお願いします。保存用に大切に保管をしていたので 全体的に綺麗です。ご希望の方に相続者たちOST1.2をお付けします。こちらは自分で楽しむ為にディスクに写したものになります。コメントお願いします。バラ売り お値下げ 返品はご遠慮ください…メルカリ便宅急便で発送致します。リサイクルのお箱を使わせて頂きます。長期自宅保管にご理解頂ける方宜しくお願い致します。イミンホイ.ミンホLEEMINHO



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