ASTRO ムンビン トレカ ファンクラブ限定

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韓国で行われたThe2ndASTROAROHAFestival(ファンミーティング)でファンクラブ会員限定の抽選で取得したムンビンのトレカになります。画像の通り、角が角ばっており、普段のトレカより少しポストカードに近い材質です。 今では出回りがない為、かなり希少だと思います。透明フィルムに入れて保管してました。防水・折れ曲がり防止の梱包をして、丁寧かつ迅速に発送させて頂きます。平日15時までの購入で即日発送即購入可コメントなしok