Fernandes FR85s サスティナー搭載

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商品詳細
機材整理のための出品です。サスティナーもきちんと作動します。Floydのナット部分にスペーサーを入れています。トラスロッドはネック側にあるので、外さないとわかりませんが、自分がオーナーになってからは触っていません。特に大きな傷はないと思います。個人的にはフレットもあまり減っていない感じがします。古いソフトケースが付属します。ソフトケースは洗濯機にかけたら遠心力で、中綿が下部に集まってしまいました。アームは色違いですが付属します。すり替え防止のためご返品はご遠慮願います。ボディタイプ···ソリッドタイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/insignificant15682.html
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