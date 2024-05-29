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Fernandes FR85s サスティナー搭載
商品番号 P37541508176
商品名

Fernandes FR85s サスティナー搭載
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機材整理のための出品です。サスティナーもきちんと作動します。Floydのナット部分にスペーサーを入れています。トラスロッドはネック側にあるので、外さないとわかりませんが、自分がオーナーになってからは触っていません。特に大きな傷はないと思います。個人的にはフレットもあまり減っていない感じがします。古いソフトケースが付属します。ソフトケースは洗濯機にかけたら遠心力で、中綿が下部に集まってしまいました。アームは色違いですが付属します。すり替え防止のためご返品はご遠慮願います。ボディタイプ···ソリッドタイプ···ストラトキャスタータイプ
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