enhypen ペンライト エンジン棒

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商品詳細
weverse公式ショップで購入しました。実際にライブでBluetooth接続・スマホ連動は問題なく出来ました！外箱、トレカ、説明書、巾着の付属品は全て揃っております！ライブで3回使用していますので、細かいキズがございます。写真をご確認下さい（;;）外箱、説明書は傷みがございます。写真に写っているもの全てお付けします。エナイプンエンハイフンジョンウォンヒスンジェイジェイクソンフンソヌニキライブグッズうちわ
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