河合奈保子写真集5TH　ANNIVERSARRY初版発行！

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商品詳細
河合奈保子写真集5THANNIVERSARY！初版発行！5THその名の通りに芸能活動5THを迎えた頃の河合奈保子さんの写真集です!写真の物が全てです!写真集本体は少々のヤケがある程度の綺麗な方だとは思いますが…箱などにスレなど傷みがございます!古い写真集にご理解頂けない完璧な美品を求める方はご購入をお控え下さい！コンビニ支払いを希望される方はお支払い日時を記載してからご購入下さい！重ねて宜しくお願いします！#昭和アイドル・中森明菜・松田聖子・山口百恵・ピンク・レディー・キャンディーズ・早見優・堀ちえみ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful929551.html
http://narcologia.ru/goods/cotton201561.html
http://narcologia.ru/goods/rouge863810.html
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