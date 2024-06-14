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- 1319❣️ ベース ギグバック ベースケース
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商品詳細
1319❣️ベース ギグバックベース ギグバック黒矢印長さ 約 117cm赤矢印長さ 約 34cm青矢印長さ 約 42cmGibsonギブソンレスポールで使用していました。外内部の切れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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