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1319❣️ ベース　ギグバック　ベースケース
商品番号 K12969827787
商品名

1319❣️ ベース　ギグバック　ベースケース
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1319❣️ベース　ギグバックベース　ギグバック黒矢印長さ　約　117cm赤矢印長さ　約　34cm青矢印長さ　約　42cmGibsonギブソンレスポールで使用していました。外内部の切れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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