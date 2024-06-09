天官賜福　原作小説　簡体字　繁体字　特装版

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商品詳細
天官賜福繁体字特装版全6巻＋簡体字特装版全3巻日本語版ではありません一通り読んでいます繁体字版は中古で入手しました。画像のとおり箱に破れなどがあります。5、6巻の箱には帯がありません。グッズは揃っています。中の本には帯があったりなかったりです。とてもいいお話です！
http://narcologia.ru/goods/stepchild301252.html
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