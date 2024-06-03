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- 掛軸 「塔風景」 小林希光作 絹本 共箱 太巻き 山水画
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商品詳細
作者：小林希光（こばやし・きこう）略歴：昭和30年福島県生まれ 院展作家 春入選10 秋入選10 昭和57年38回春の院展初入選、以後連続 春・秋入選長さ：140.5cm・幅(軸先含む)：72.2cm。シミ・傷みは見当たらず、大変状態の良い掛軸です。画像では商品の状態が十分にお伝えできないかもしれません。ご不明な点はご遠慮なくお尋ねください。絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/providence125394.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial973416.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic648637.html
掛軸 「塔風景」 小林希光作 絹本 共箱 太巻き 山水画 感謝の声続々 ...
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掛軸 「塔風景」 小林希光作 絹本 共箱 太巻き 山水画-
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小林希光 / 雪解頃 | 掛軸 - 野村美術
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掛軸 「塔風景」 小林希光作 絹本 共箱 太巻き 山水画-
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