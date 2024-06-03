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掛軸　「塔風景」　小林希光作　絹本　共箱　太巻き　山水画
商品番号 N94539406508
商品名

掛軸　「塔風景」　小林希光作　絹本　共箱　太巻き　山水画
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作者：小林希光（こばやし・きこう）略歴：昭和30年福島県生まれ　　　院展作家　春入選10　秋入選10　　　昭和57年38回春の院展初入選、以後連続　春・秋入選長さ：140.5cm・幅(軸先含む)：72.2cm。シミ・傷みは見当たらず、大変状態の良い掛軸です。画像では商品の状態が十分にお伝えできないかもしれません。ご不明な点はご遠慮なくお尋ねください。絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/providence125394.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial973416.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic648637.html
掛軸　「塔風景」　小林希光作　絹本　共箱　太巻き　山水画
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