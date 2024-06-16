ニンテンドークラシックミニ ファミコン ジャンプ50th

他のフリマサイトにて中古で購入し、何も使用しないまま自宅で保管してました。こちらでは動作確認もしてませんが、以前の所有者にて動作確認はしているみたいです。付属品は写真の通りです。梱包はプチプチをし、ダンボールに入れて発送致します。商品に関してはご理解のある方のみ購入をお願いします。



ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ 週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョン



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