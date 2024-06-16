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ニンテンドークラシックミニ ファミコン ジャンプ50th
商品番号 L75083887311
商品名

ニンテンドークラシックミニ ファミコン ジャンプ50th
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,737 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のフリマサイトにて中古で購入し、何も使用しないまま自宅で保管してました。こちらでは動作確認もしてませんが、以前の所有者にて動作確認はしているみたいです。付属品は写真の通りです。梱包はプチプチをし、ダンボールに入れて発送致します。商品に関してはご理解のある方のみ購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/competitive420281.html
http://narcologia.ru/goods/pompous708123.html
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