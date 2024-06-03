Nintendo wiiU

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商品詳細
はじめまして、メルカリ初心者です！大目に見てください！拝見していただきありがとうございます！こちらは、wiiuのブラックです！2年くらい使用していたため、傷や汚れが多くなってしまっています！傷や汚れが気になる方、神経質の方はご遠慮ください！もちろんですが動作確認済みです！すぐに遊べます！ソフトはニュースーパーマリオブラザーズをおつけいたします
http://narcologia.ru/goods/reproduce601355.html
http://narcologia.ru/goods/providence318794.html
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