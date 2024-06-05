【希少】ジャンベ　REMO 打楽器 アフリカ 民族

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【商品名】ジャンベ大型打楽器アフリカ民族 REMO【状態】●動作確認済み●使用に伴う汚れやハゲがありますが、ドラムヘッドには破れなどはありません！●ドラムヘッドをREMO仕様にしています。●サイズ64×29素人寸法となります。【商品説明】 ●即購入オッケーです！※他サイトにも掲載してるため、売り切れる場合がございます。ご了承下さい。✔︎タバコ吸ってません！✔︎ペット飼ってません！ご不明な点ありましたら、ご質問どうぞ！宜しくお願いします☻