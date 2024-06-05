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【希少】ジャンベ　REMO 打楽器 アフリカ 民族
商品番号 T29833718454
商品名

【希少】ジャンベ　REMO 打楽器 アフリカ 民族
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 6,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】ジャンベ大型打楽器アフリカ民族　REMO【状態】●動作確認済み●使用に伴う汚れやハゲがありますが、ドラムヘッドには破れなどはありません！●ドラムヘッドをREMO仕様にしています。●サイズ64×29素人寸法となります。【商品説明】　●即購入オッケーです！※他サイトにも掲載してるため、売り切れる場合がございます。ご了承下さい。✔︎タバコ吸ってません！✔︎ペット飼ってません！ご不明な点ありましたら、ご質問どうぞ！宜しくお願いします☻
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