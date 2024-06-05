新品・未使用 スヌーピー ホールマーク 70周年限定 フィギュア③

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ホールマーク社製のスヌーピー70周年のスヌーピーフィギュアです。台座にもコミック柄がプリントされております。※海外製品の為、元からの色ムラ等がございます。詳しくは、画像をご覧下さい。※お値下げは致しかねます。☆サイズ14cm☆ご質問等、お気軽にコメント下さい。分かる範囲で、お答えさせて頂きます。☆出来るだけ、迅速・丁寧な対応をさせて頂きます。☆土日祝を除く平日でしたら、入金確認後、速やかに発送準備をさせて頂けます。また、主にゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便を利用しておりますが、商品によっては、定型・定型外郵送の為、追跡・補償がございません。匿名配送・追跡・補償可能な郵送方法をご希望の方は、購入前にお知らせ下さい。☆即購入OKです。☆交渉中でも、ご購入確定の方から優先させて頂きます。☆専用・お取り置きは、しておりません。☆キズ・汚れ等は、確認して商品紹介に掲載しますが、素人検品となります。ご了承の上、ご購入お願いします。☆洋服等は保管・発送の際、コンパクトに圧縮する為、畳みジワ等ができる場合があります。ご了承下さい。☆梱包には、リサイクル材を利用させて頂く場合があります。☆喫煙者ありです。嫌煙家の方はご遠慮下さい。☆商品到着後、何か不備・気になる点がございましたら、必ず、受取評価前にご連絡下さい。最後までお読み頂き、ありがとうございます。出品・購入のどちらにおいても、気持ちの良いお取引を心掛けております。ご了承の上、ご検討お願い致しますm(__)mSNOOPYスヌーピーチャーリーブラウンフィギュアスヌーピーフィギュア