ゼンリン住宅地図 東京都 国分寺市 [新品]

「ゼンリン住宅地図東京都国分寺市」2021/06 A4サイズ定価19800円新品、未使用品(値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容●一軒一軒、一戸一戸の建物名称・居住者名や番地を大縮尺の地図上に詳しく表示。アパート・マンションの入居者名やビルのテナント名は巻末に一覧表で表示。巻末の一覧表の情報は、3階建て以上、5階建て以上など収録の目安となる建物の階数や内容が、地域により異なります。●バス停、信号機、交差点名、一方通行などの道路交通情報も表示。●地図の索引には、索引図と、町名索引、主要目標物索引を用意。●基本となる地図のデータは全て調査員が実際に現地を歩いて収集。●1~3年に一度更新を行い発行。



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