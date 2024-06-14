キャンディーズ The Platinum Collection CD 新品未開封

キャンディーズCandiesThePlatinumCollection～50thAnniversary～Blu-specCD2初回生産ピクチャーレーベル仕様新品未開封Disc1シングルA面コレクション＋α1.あなたに夢中2.そよ風のくちづけ3.危い土曜日4.なみだの季節5.年下の男の子6.内気なあいつ7.その気にさせないで8.ハートのエースが出てこない9.春一番10.夏が来た！11.ハート泥棒12.哀愁のシンフォニー13.やさしい悪魔14.暑中お見舞い申し上げます15.アン・ドゥ・卜ロワ16.わな17.微笑がえし18.つばさ（シングル・カット企画盤）19.春一番（AlbumVersion）from『年下の男の子』20.やさしい悪魔（初期プレスMIXVersion）21.暑中お見舞い申し上げますPart222.アン・ドゥ・卜ロワパートⅡDisc2シングルB面コレクション＋αDisc3伊藤蘭マイ・フェイバリット・コレクションDisc4藤村美樹マイ・フェイバリット・コレクションDisc5伊藤蘭\u0026藤村美樹アワ・フェイバリット・コレクション◆CD5枚組（高品質Blu-specCD2）・全105曲収録◆伊藤蘭＆藤村美樹スペシャル対談ブック◆キャンディーズ写真満載のオールカラー歌詞ブック◆ピクチャーレーベル（初回生産仕様）◆CD5枚組スペシャルケース◆三方背ケース伊藤蘭藤村美樹田中好子デビュー50周年記念状態を気にされる方、神経質な方の購入はお控え下さい。いたずら購入防止のためコンビニ支払いNGまた、商品到着後24時間以内の受取連絡をお願いします。こちらが出品しているものに関しては基本的に購入前のコメント等は不要です。また、購入後のコメント等も不要です。不要なコメントをしても返信等はしませんのでご注意下さい。#まひろ_fyk17



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