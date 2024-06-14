※箱のみ※ 爆裂無敵バンガイオー　ニンテンドー64 ロクヨン　n64 箱のみ

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商品詳細
爆裂無敵バンガイオーニンテンドー64nintendo64n64レトロゲーム箱のみ。箱のミミは四つ残っています。箱正面ヤケてます。角スレあり、縁スレあり。ソフト、説明書付属しません。よろしくお願いいたします。
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